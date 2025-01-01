Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 020 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном

Клапаны БРОЕН DP предназначены для работы в системах теплоснабжения вентиляционных приточных установок, в двухтрубных системах водяного отопления с радиаторными терморегуляторами, систем напольного отопления, тепло- и холо¬доснабжения с водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.
Устанавливаются на обратном трубопроводе в паре с балансировочным клапаном-партнером БРОЕН, имеющим дренажный кран: BASIC, V, FODRV.
Клапан БРОЕН DP является регулятором перепада давления, который может применяться в системах, где требуется поддерживать постоянный перепад давления, в определенной ее части. Клапан БРОЕН DP устраняет неприятные шумовые эффекты, вызванные высоким перепадом давления на термостатических радиаторных клапанах, двухходовых клапанах и других элементах системы.
Основные Особенности:
• широкий диапазон настройки для различных областей применения: 5– 25 кПа, 20 – 40 кПа, 35 – 75 кПа, 60 – 100 кПа;
• постоянное поддержание заданного перепада давления независимо от колебаний давления в системе;
• устранение возможности шума на термостатических клапанах;
• возможность перекрытия при сохранении настройки;
• возможность дренажа;
• установка возможна непосредственно после или перед отводом;
• компактный дизайн;
• прочная конструкция, класс давления PN 25;
• простой ввод в эксплуатацию;
• работает без подвода дополнительной энергии;
• точная настройка расхода при установке совместно с БРОЕН FODRV или БРОЕН V
|Бренд:
|BROEN
|Страна производителя:
|Дания
|Код товара:
|00018446
|Материал изготовления:
|латунь
|Тип управления:
|автоматический
|Стандарт подключения, дюйм:
|3_4
|Тип соединения:
|резьбовое
|Основной материал:
|латунь
|Внутренний диаметр, мм:
|20
|Номинальный диаметр DN, мм:
|20
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