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Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном
Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном

Клапан балансировочный БРОЕН DP DN 025 PN 25 автоматический в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном

24 299 p

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Артикул 588264

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Клапаны БРОЕН DP предназначены для работы в системах теплоснабжения вентиляционных приточных установок, в двухтрубных системах водяного отопления с радиаторными терморегуляторами, систем напольного отопления, тепло- и холо¬доснабжения с водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Устанавливаются на обратном трубопроводе в паре с балансировочным клапаном-партнером БРОЕН, имеющим дренажный кран: BASIC, V, FODRV.

Клапан БРОЕН DP является регулятором перепада давления, который может применяться в системах, где требуется поддерживать постоянный перепад давления, в определенной ее части. Клапан БРОЕН DP устраняет неприятные шумовые эффекты, вызванные высоким перепадом давления на термостатических радиаторных клапанах, двухходовых клапанах и других элементах системы.

Основные Особенности:

• широкий диапазон настройки для различных областей применения: 5– 25 кПа, 20 – 40 кПа, 35 – 75 кПа, 60 – 100 кПа;

• постоянное поддержание заданного перепада давления независимо от колебаний давления в системе;

• устранение возможности шума на термостатических клапанах;

• возможность перекрытия при сохранении настройки;

• возможность дренажа;

• установка возможна непосредственно после или перед отводом;

• компактный дизайн;

• прочная конструкция, класс давления PN 25;

• простой ввод в эксплуатацию;

• работает без подвода дополнительной энергии;

• точная настройка расхода при установке совместно с БРОЕН FODRV или БРОЕН V


Бренд: BROEN
Страна производителя: Дания
Код товара: 00018447
Материал изготовления: латунь
Тип управления: автоматический
Стандарт подключения, дюйм: 1
Тип соединения: резьбовое
Основной материал: латунь
Внутренний диаметр, мм: 25
Номинальный диаметр DN, мм: 25

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