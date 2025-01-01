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Клапан балансировочный Cimberio 718LP 1/2 PN16 ВВ автоматический c имп. трубк.
Клапан балансировочный Cimberio 718LP 1/2 PN16 ВВ автоматический c имп. трубк.

Клапан балансировочный Cimberio 718LP 1/2 PN16 ВВ автоматический c имп. трубк.

8 203 p

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Артикул CIM 718LP 12

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Балансировочные клапаны Cim 718 предназначены для установки в системах отопления и охлаждения, позволяют устанавливать и поддерживать требуемый перепад давления dP в контуре, где установлены фанкойлы или радиаторы.

Клапаны позволяют перекрывать поток и имеют особую функцию для промывки системы, которая максимально открывает проход на клапане.

Клапан можно комбинировать со статическим клапаном-парнером (Cim 787DP) с помощью медной трубки (Cim 999UN/1*), клапаны доступны по отдельности и в комплекте (Cim 718L787DP и Cim 718H787DP).


Бренд: Cimberio
Страна производителя: Италия
Код товара: 00051986
Материал изготовления: латунь
Стандарт подключения, дюйм: 1_2
Тип соединения: резьбовое
Основной материал: латунь
Внутренний диаметр, мм: 15
Номинальный диаметр DN, мм: 15

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