Клапан балансировочный Cimberio 718LP 1/2 PN16 ВВ автоматический c имп. трубк.

Балансировочные клапаны Cim 718 предназначены для установки в системах отопления и охлаждения, позволяют устанавливать и поддерживать требуемый перепад давления dP в контуре, где установлены фанкойлы или радиаторы.

Клапаны позволяют перекрывать поток и имеют особую функцию для промывки системы, которая максимально открывает проход на клапане.

Клапан можно комбинировать со статическим клапаном-парнером (Cim 787DP) с помощью медной трубки (Cim 999UN/1*), клапаны доступны по отдельности и в комплекте (Cim 718L787DP и Cim 718H787DP).