Клапан балансировочный Cimberio 718LP 1/2 PN16 ВВ автоматический c имп. трубк.

Балансировочные клапаны Cim 718 предназначены для установки в системах отопления и охлаждения, позволяют устанавливать и поддерживать требуемый перепад давления dP в контуре, где установлены фанкойлы или радиаторы.
Клапаны позволяют перекрывать поток и имеют особую функцию для промывки системы, которая максимально открывает проход на клапане.
Клапан можно комбинировать со статическим клапаном-парнером (Cim 787DP) с помощью медной трубки (Cim 999UN/1*), клапаны доступны по отдельности и в комплекте (Cim 718L787DP и Cim 718H787DP).
|Бренд:
|Cimberio
|Страна производителя:
|Италия
|Код товара:
|00051986
|Материал изготовления:
|латунь
|Стандарт подключения, дюйм:
|1_2
|Тип соединения:
|резьбовое
|Основной материал:
|латунь
|Внутренний диаметр, мм:
|15
|Номинальный диаметр DN, мм:
|15
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