Клапан балансировочный Cimberio 767НP 1.1/2 PN16 ВВ автоматический без имп. трубки

Балансировочные клапаны Cim 767 предназначены для установки в системах отопления и охлаждения, позволяют устанавливать и поддерживать требуемый перепад давления dP в контуре, где установлены фанкойлы или радиаторы.

Клапаны выпускаются в версии High Pressure - для Высоких Перепадов Давления - (Cim 767HP) и версии Low Pressure - для Низких Перепадов Давления - (Cim 767LP).

Клапан можно комбинировать со статическим клапаном-парнером (Cim 787DP) с помощью медной трубки (Cim 999UN/1), клапаны доступны по отдельности и в комплекте (Cim 767L787DPи 767H787DP