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Клапан балансировочный Cimberio 767НP 1.1/2 PN16 ВВ автоматический без имп. трубки
Клапан балансировочный Cimberio 767НP 1.1/2 PN16 ВВ автоматический без имп. трубки

Клапан балансировочный Cimberio 767НP 1.1/2 PN16 ВВ автоматический без имп. трубки

18 813 p

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Артикул CIM 767HP 112

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Балансировочные клапаны Cim 767 предназначены для установки в системах отопления и охлаждения, позволяют устанавливать и поддерживать требуемый перепад давления dP в контуре, где установлены фанкойлы или радиаторы.

Клапаны выпускаются в версии High Pressure - для Высоких Перепадов Давления - (Cim 767HP) и версии Low Pressure - для Низких Перепадов Давления - (Cim 767LP).

Клапан можно комбинировать со статическим клапаном-парнером (Cim 787DP) с помощью медной трубки (Cim 999UN/1), клапаны доступны по отдельности и в комплекте (Cim 767L787DPи 767H787DP


Бренд: Cimberio
Страна производителя: Италия
Код товара: 00051921
Материал изготовления: латунь
Стандарт подключения, дюйм: 1 1_2
Тип соединения: резьбовое
Основной материал: латунь
Внутренний диаметр, мм: 40
Номинальный диаметр DN, мм: 40

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