Клапан балансировочный Cimberio 767НP 1.1/2 PN16 ВВ автоматический без имп. трубки

Балансировочные клапаны Cim 767 предназначены для установки в системах отопления и охлаждения, позволяют устанавливать и поддерживать требуемый перепад давления dP в контуре, где установлены фанкойлы или радиаторы.
Клапаны выпускаются в версии High Pressure - для Высоких Перепадов Давления - (Cim 767HP) и версии Low Pressure - для Низких Перепадов Давления - (Cim 767LP).
Клапан можно комбинировать со статическим клапаном-парнером (Cim 787DP) с помощью медной трубки (Cim 999UN/1), клапаны доступны по отдельности и в комплекте (Cim 767L787DPи 767H787DP
|Бренд:
|Cimberio
|Страна производителя:
|Италия
|Код товара:
|00051921
|Материал изготовления:
|латунь
|Стандарт подключения, дюйм:
|1 1_2
|Тип соединения:
|резьбовое
|Основной материал:
|латунь
|Внутренний диаметр, мм:
|40
|Номинальный диаметр DN, мм:
|40
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