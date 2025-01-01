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Клапан балансировочный Tour & Andersson STAD без дренажа, внутренняя резьба, DN15, Kvs = 2,56 м3/ч
Клапан балансировочный Tour & Andersson STAD без дренажа, внутренняя резьба, DN15, Kvs = 2,56 м3/ч

Клапан балансировочный Tour & Andersson STAD без дренажа, внутренняя резьба, DN15, Kvs = 2,56 м3/ч

8 076 p

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Артикул 52851015

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Балансировочный клапан STAD обеспечивает точность гидравлического режима и может применяться в самых различных областях. Он идеально подходит для использования во вторичном контуре систем тепло- и холодоснабжения, а также в системах водоснабжения. Функция: Балансировка Предварительная настройка Измерение Закрытие Дренаж (в зависимости от типа клапана) Номинальное давление: PN 25 Температура: Макс. рабочая температура: 120°C (кратковременно 150°C) По вопросу более высоких температур (макс. 150°C), смотрите STAD-C. Мин. рабочая температура: -20°C Среда: Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-57%).

Бренд: Tour & Andersson
Страна производства: Швеция
Тех. характеристики: >
Размер: 15

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