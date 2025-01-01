Клапан балансировочный Tour & Andersson STAD с дренажем, внутренняя резьба, DN 15, Kvs = 2,56 м3/ч

Балансировочный клапан STAD обеспечивает точность гидравлического режима и может применяться в самых различных областях. Он идеально подходит для использования во вторичном контуре систем тепло- и холодоснабжения, а также в системах водоснабжения. Функция: Балансировка Предварительная настройка Измерение Закрытие Дренаж (в зависимости от типа клапана) Номинальное давление: PN 25 Температура: Макс. рабочая температура: 120°C (кратковременно 150°C) По вопросу более высоких температур (макс. 150°C), смотрите STAD-C. Мин. рабочая температура: -20°C Среда: Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-57%).



Бренд: Tour & Andersson Страна производства: Швеция Тех. характеристики: > Размер: 15

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