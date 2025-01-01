Балансировочный клапан STAD обеспечивает точность гидравлического режима и может применяться в самых различных областях. Он идеально подходит для использования во вторичном контуре систем тепло- и холодоснабжения, а также в системах водоснабжения.
Функция:
Балансировка
Предварительная настройка
Измерение
Закрытие
Дренаж (в зависимости от типа клапана)
Номинальное давление: PN 25
Температура:
Макс. рабочая температура: 120°C
(кратковременно 150°C)
По вопросу более высоких температур (макс. 150°C), смотрите STAD-C.
Мин. рабочая температура: -20°C
Среда: Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-57%).
Бренд:
Tour & Andersson
Страна производства:
Швеция
Тех. характеристики:
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Размер:
15
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Клапан балансировочный Tour & Andersson STAD с дренажем, внутренняя резьба, DN 15, Kvs = 2,56 м3/ч
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