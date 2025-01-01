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Клапан балансировочный Tour & Andersson STAF, DN65, фланцевый, DN 65, Kvs = 85 м3/ч, PN16
Клапан балансировочный Tour & Andersson STAF, DN65, фланцевый, DN 65, Kvs = 85 м3/ч, PN16

Клапан балансировочный Tour & Andersson STAF, DN65, фланцевый, DN 65, Kvs = 85 м3/ч, PN16

45 528 p

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Артикул 52181065

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Фланцевые, из серого (STAF) и ковкого (STAF-SG) чугуна балансировочные клапаны обеспечивают точнейшее регулирование в широчайшем диапазоне приложений. STAF/STAF-SG идеальны для применения во вторичных контурах систем тепло- и холодоснабжения. Область применения: Системы тепло- и холодоснабжения. Функция: Балансировка Предварительная настройка Измерение Закрытие (DN 65-400: Разгруженный по давлению конус). Номинальное давление: STAF: PN 16 STAF-SG: PN 16 и PN 25 (см. соотв. продукт) Температура: Макс. рабочая температура: 120°C По вопросу более высоких температур (макс. 150°C) обратитесь в ближайшее представительство по продаже. Мин. рабочая температура: STAF: -10°C STAF-SG: -20°C Среда: Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-57%).

Бренд: Tour & Andersson
Страна производства: Швеция
Тех. характеристики: >
Размер: 65

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