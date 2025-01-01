Клапан балансировочный Tour & Andersson STAF, DN65, фланцевый, DN 65, Kvs = 85 м3/ч, PN16

Фланцевые, из серого (STAF) и ковкого (STAF-SG) чугуна балансировочные клапаны обеспечивают точнейшее регулирование в широчайшем диапазоне приложений. STAF/STAF-SG идеальны для применения во вторичных контурах систем тепло- и холодоснабжения.
Область применения: Системы тепло- и холодоснабжения.
Функция:
Балансировка
Предварительная настройка
Измерение
Закрытие (DN 65-400: Разгруженный по давлению конус).
Номинальное давление:
STAF: PN 16
STAF-SG: PN 16 и PN 25 (см. соотв. продукт)
Температура:
Макс. рабочая температура: 120°C
По вопросу более высоких температур (макс. 150°C) обратитесь в ближайшее представительство по продаже.
Мин. рабочая температура:
STAF: -10°C
STAF-SG: -20°C
Среда: Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-57%).
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