Клапан TBV-C, предназначенный для установки на потребителях систем тепло- и холодоснабжения, обеспечивает точное гидравлическое регулирование и оптимальную производительность на протяжении длительного срока эксплуатации. Компания IMI Hydronic Engineering применяет сплав AMETAL®, устойчивый к потере цинка, который сводит к минимуму риск протечек.
Область применения: Системы тепло- и холодоснабжения.
Функция:
Регулирование
Балансировка
Предварительная настройка
Измерение
Закрытие (для отключения системы на период обслуживания)
Номинальное давление: PN 16
Температура:
Макс. рабочая температура: 120°C
Мин. рабочая температура: -20°C
Класс герметичности: Непроницаемое уплотнение.
Бренд:
Tour Andersson
Страна производства:
Швеция
Тех. характеристики:
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Размер:
15
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Клапан балансировочный Tour & Andersson TBV-C NF, внутренняя резьба G 1/2", DN 15, Kvs = 1,8 м3/ч
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