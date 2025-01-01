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Клапан балансировочный Tour & Andersson TBV-C NF, внутренняя резьба G 1/2
Клапан балансировочный Tour & Andersson TBV-C NF, внутренняя резьба G 1/2, DN 15, Kvs = 1,8 м3/ч

Клапан балансировочный Tour & Andersson TBV-C NF, внутренняя резьба G 1/2", DN 15, Kvs = 1,8 м3/ч

6 284 p

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Артикул 52134115

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Клапан TBV-C, предназначенный для установки на потребителях систем тепло- и холодоснабжения, обеспечивает точное гидравлическое регулирование и оптимальную производительность на протяжении длительного срока эксплуатации. Компания IMI Hydronic Engineering применяет сплав AMETAL®, устойчивый к потере цинка, который сводит к минимуму риск протечек. Область применения: Системы тепло- и холодоснабжения. Функция: Регулирование Балансировка Предварительная настройка Измерение Закрытие (для отключения системы на период обслуживания) Номинальное давление: PN 16 Температура: Макс. рабочая температура: 120°C Мин. рабочая температура: -20°C Класс герметичности: Непроницаемое уплотнение.

Бренд: Tour Andersson
Страна производства: Швеция
Тех. характеристики: >
Размер: 15

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