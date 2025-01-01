Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК DN100 PN16, М/Ф

|Дополнительная информация:
|корпус - GJL-250 (GG25), пластина - CF8M, уплотнение - EPDM
|Пропускная способность клапана (Kvs), м3_ч:
|241
|Исполнение:
|двухстворчатый
|Масса нетто, кг:
|4,1
|Бренд:
|РАШВОРК
|Номинальное давление PN, бар:
|16
|Диапазон рабочей температуры, °С:
|До +95
|Макс. рабочая температура, °С:
|95
|Номинальный диаметр DN, мм:
|100
|Тип соединения:
|межфланцевое
|Внутренний диаметр, мм:
|100
|Макс. рабочее давление, бар:
|16
|Область применения:
|cистемы водоснабжения, системы пожаротушения, системы теплоснабж
|Материал изготовления:
|чугун
|Код товара:
|00211242
|Страна производителя:
|Россия
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