Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК DN100 PN16, М/Ф

Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК 400-100-16 предназначен для предотвращения движения рабочей среды в обратном направлении и защиты оборудования от гидравлических ударов. Он имеет следующие характеристики: DN100, PN16, М/Ф.

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