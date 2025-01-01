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Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК DN100 PN16, М/Ф
Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК DN100 PN16, М/Ф

Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК DN100 PN16, М/Ф

7 574 p

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Артикул 400-100-16

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Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК 400-100-16 предназначен для предотвращения движения рабочей среды в обратном направлении и защиты оборудования от гидравлических ударов. Он имеет следующие характеристики: DN100, PN16, М/Ф.

Дополнительная информация: корпус - GJL-250 (GG25), пластина - CF8M, уплотнение - EPDM
Пропускная способность клапана (Kvs), м3_ч: 241
Исполнение: двухстворчатый
Масса нетто, кг: 4,1
Бренд: РАШВОРК
Номинальное давление PN, бар: 16
Диапазон рабочей температуры, °С: До +95
Макс. рабочая температура, °С: 95
Номинальный диаметр DN, мм: 100
Тип соединения: межфланцевое
Внутренний диаметр, мм: 100
Макс. рабочее давление, бар: 16
Область применения: cистемы водоснабжения, системы пожаротушения, системы теплоснабж
Материал изготовления: чугун
Код товара: 00211242
Страна производителя: Россия

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