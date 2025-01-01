Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) FAF Valve 5000 (5050) Ду 050 Ру 16

Компенсатор резиновый фланцевый FAF5000 — это часть

трубопроводной инженерной системы, позволяющий

сглаживать вибрации на трубопроводах. Используется для

компенсации температурных расширений и рабочих смещений

присоединенных трубопроводов, а также для снижения уровня

вибрации и шума, исходящих от оборудования в системе

(насосных или компрессорных установок)



Бренд: FAF Valve Страна производителя: Турция Код товара: 00174548 Материал изготовления: EPDM Тип соединения: фланцевое Внутренний диаметр, мм: 50 Номинальный диаметр DN, мм: 50 Макс. рабочая температура, °С: 90 Область применения: cистемы водоснабжения, внутренние канализационные системы, систе Макс. рабочее давление, бар: 16 Диапазон рабочей температуры, °С: До +90 Номинальное давление PN, бар: 16

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