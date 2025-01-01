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Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) FAF Valve 5000 (5050) Ду 050 Ру 16
Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) FAF Valve 5000 (5050) Ду 050 Ру 16

Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) FAF Valve 5000 (5050) Ду 050 Ру 16

3 828 p

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Артикул 5000050

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Компенсатор резиновый фланцевый FAF5000 — это часть
трубопроводной инженерной системы, позволяющий
сглаживать вибрации на трубопроводах. Используется для
компенсации температурных расширений и рабочих смещений
присоединенных трубопроводов, а также для снижения уровня
вибрации и шума, исходящих от оборудования в системе
(насосных или компрессорных установок)

Бренд: FAF Valve
Страна производителя: Турция
Код товара: 00174548
Материал изготовления: EPDM
Тип соединения: фланцевое
Внутренний диаметр, мм: 50
Номинальный диаметр DN, мм: 50
Макс. рабочая температура, °С: 90
Область применения: cистемы водоснабжения, внутренние канализационные системы, систе
Макс. рабочее давление, бар: 16
Диапазон рабочей температуры, °С: До +90
Номинальное давление PN, бар: 16

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