Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) FAF Valve 5000 (5050) Ду 050 Ру 16

|Бренд:
|FAF Valve
|Страна производителя:
|Турция
|Код товара:
|00174548
|Материал изготовления:
|EPDM
|Тип соединения:
|фланцевое
|Внутренний диаметр, мм:
|50
|Номинальный диаметр DN, мм:
|50
|Макс. рабочая температура, °С:
|90
|Область применения:
|cистемы водоснабжения, внутренние канализационные системы, систе
|Макс. рабочее давление, бар:
|16
|Диапазон рабочей температуры, °С:
|До +90
|Номинальное давление PN, бар:
|16
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