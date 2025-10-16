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Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM
Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM
Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM
Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM
Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM
Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM
Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM
Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM

Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM

39 576 p

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Артикул DI7240N-0250

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Компенсаторы Tecofi Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, водоочистки, и на других технологических трубопроводах

• для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования

• для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие при работе с тепло- и холодоносителями.

Основные особенности

- Типоразмер от Ду 15 до Ду 80

- муфтовое соединение от Ду 32 до Ду 1600

- фланцевое соединение Фланцевый монтаж Ру10-16-25

- Монтаж в любом положении


Бренд: Tecofi
Страна производителя: Франция
Код товара: 00059988
Тип соединения: фланцевое
Внутренний диаметр, мм: 250
Номинальный диаметр DN, мм: 250
Область применения: для дома, для квартиры
Макс. рабочее давление, бар: 10
Номинальное давление PN, бар: 10

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