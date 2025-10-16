Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM

Компенсаторы Tecofi Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, водоочистки, и на других технологических трубопроводах

• для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования

• для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие при работе с тепло- и холодоносителями.

Основные особенности

- Типоразмер от Ду 15 до Ду 80

- муфтовое соединение от Ду 32 до Ду 1600

- фланцевое соединение Фланцевый монтаж Ру10-16-25

- Монтаж в любом положении