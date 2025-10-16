Компенсатор Tecofi DI7240N Ду250 Ру10 фланцевый EPDM

Компенсаторы Tecofi Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, водоочистки, и на других технологических трубопроводах
• для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования
• для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие при работе с тепло- и холодоносителями.
Основные особенности
- Типоразмер от Ду 15 до Ду 80
- муфтовое соединение от Ду 32 до Ду 1600
- фланцевое соединение Фланцевый монтаж Ру10-16-25
- Монтаж в любом положении
|Бренд:
|Tecofi
|Страна производителя:
|Франция
|Код товара:
|00059988
|Тип соединения:
|фланцевое
|Внутренний диаметр, мм:
|250
|Номинальный диаметр DN, мм:
|250
|Область применения:
|для дома, для квартиры
|Макс. рабочее давление, бар:
|10
|Номинальное давление PN, бар:
|10
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