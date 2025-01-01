Нагревательный кабель DEVIflex™ 10T 100 Вт 10 м

Двухжильный экранированный нагревательный кабель с трехжильным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами.
Характеристики:
- Используется для установки в пол на лагах
- Применяется с DEVIcell™
- Пластик без содержания свинца
- Самозатухающий
Область применения:
- В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах
- Для защиты труб от замерзания
- В системах аккумуляции тепла
- В тонких полах
Технические характеристики
Тип кабеля: резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение: 230 В
Удельная мощность: 10 Вт/м при 230 В
Диаметр внешней оболочки: 6,9 мм
Минимальный диаметр изгиба: 50 мм
Класс пылевлагозащиты: IPX7
Сертифицирован: EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE
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