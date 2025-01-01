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Нагревательный кабель DEVIflex™ 10T 100 Вт 10 м
Нагревательный кабель DEVIflex™ 10T 100 Вт 10 м

Нагревательный кабель DEVIflex™ 10T 100 Вт 10 м

10 545 p

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Артикул 140F1219

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Двухжильный экранированный нагревательный кабель с трехжильным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами. Характеристики: - Используется для установки в пол на лагах - Применяется с DEVIcell™ - Пластик без содержания свинца - Самозатухающий Область применения: - В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах - Для защиты труб от замерзания - В системах аккумуляции тепла - В тонких полах Технические характеристики Тип кабеля: резистивный двухжильный экранированный Номинальное напряжение: 230 В Удельная мощность: 10 Вт/м при 230 В Диаметр внешней оболочки: 6,9 мм Минимальный диаметр изгиба: 50 мм Класс пылевлагозащиты: IPX7 Сертифицирован: EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE

Бренд: DEVI
Страна производства: Дания
Тех. характеристики: >
Гарантия: 20 лет
Тип: Двухжильный кабель, экранированный
Длина м: 10 м
Мощность Вт: 100 Вт

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