Нагревательный кабель DEVIflex™ 10T 100 Вт 10 м

Двухжильный экранированный нагревательный кабель с трехжильным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами. Характеристики: - Используется для установки в пол на лагах - Применяется с DEVIcell™ - Пластик без содержания свинца - Самозатухающий Область применения: - В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах - Для защиты труб от замерзания - В системах аккумуляции тепла - В тонких полах Технические характеристики Тип кабеля: резистивный двухжильный экранированный Номинальное напряжение: 230 В Удельная мощность: 10 Вт/м при 230 В Диаметр внешней оболочки: 6,9 мм Минимальный диаметр изгиба: 50 мм Класс пылевлагозащиты: IPX7 Сертифицирован: EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE



Бренд: DEVI Страна производства: Дания Тех. характеристики: > Гарантия: 20 лет Тип: Двухжильный кабель, экранированный Длина м: 10 м Мощность Вт: 100 Вт

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