Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)

|Объем, (л):
|12
|Формат:
|вертикальный
|Диапазон рабочей температуры, °С:
|До +100
|Форма:
|цилиндр
|Срок службы, лет:
|10
|Материал мембраны:
|EPDM
|Материал фланца:
|сталь оцинкованная
|Диаметр присоединительных патрубков, дюйм:
|G 3_4 (НР)
|Модификация:
|Вертикальный
|Цвет:
|белый
|Название в каталоге:
|Расширительный бак STOUT STW-0015-000012 для ГВС 12 л. вертикаль
|Материал корпуса:
|Сталь
|Средний срок службы, лет:
|10
|Подгруппа:
|Гидроаккумуляторы
|Стандарт подключения, дюйм:
|3_4
|Область применения:
|замкнутые системы отопления зданий
|Направление:
|Инженерная сантехника
|Температура транспортировки и хранения, °С:
|от -50 до +50
|Температура окружающей среды, °С:
|от -10 до +50
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.