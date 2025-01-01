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Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)
Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)

Расширительный бак STOUT STW-0015 для ГВС 12 л. вертикальный (цвет белый)

2 826 p

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Артикул STW-0015-000012

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Объем, (л): 12
Формат: вертикальный
Диапазон рабочей температуры, °С: До +100
Форма: цилиндр
Срок службы, лет: 10
Материал мембраны: EPDM
Материал фланца: сталь оцинкованная
Диаметр присоединительных патрубков, дюйм: G 3_4 (НР)
Модификация: Вертикальный
Цвет: белый
Название в каталоге: Расширительный бак STOUT STW-0015-000012 для ГВС 12 л. вертикаль
Материал корпуса: Сталь
Средний срок службы, лет: 10
Подгруппа: Гидроаккумуляторы
Стандарт подключения, дюйм: 3_4
Область применения: замкнутые системы отопления зданий
Направление: Инженерная сантехника
Температура транспортировки и хранения, °С: от -50 до +50
Температура окружающей среды, °С: от -10 до +50

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