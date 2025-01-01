Вентиль Watts ВВ 1/2' баланс ДУ 15

Балансировочный вентиль Wattflow bp со встроенным расходомером имеет компактные размеры и небольшую монтажную длину, что существенно расширяет возможности его использования. Дополнительно облегчает установку тот факт, что вентиль может размещаться в любом монтажном положении.
Вентиль позволяет осуществлять регулирование расхода, при этом текущие показания визуально отображаются на индикаторе.
Измерение расхода возможно в широко диапазоне без применения диаграмм и дополнительных устройств.
Корпус балансировочного вентиля изготовлен из латуни, шкала расходомера – из ударопрочной пластмассы.
|Бренд:
|Watts
|Страна производителя:
|Германия
|Код товара:
|00182092
|Стандарт подключения, дюйм:
|1_2
|Основной материал:
|латунь
|Внутренний диаметр, мм:
|15
|Макс. рабочее давление, бар:
|6
|Диапазон рабочей температуры, °С:
|до +100
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.