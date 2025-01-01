Вентиль Watts ВВ 1/2' баланс ДУ 15

Балансировочный вентиль Wattflow bp со встроенным расходомером имеет компактные размеры и небольшую монтажную длину, что существенно расширяет возможности его использования. Дополнительно облегчает установку тот факт, что вентиль может размещаться в любом монтажном положении.

Вентиль позволяет осуществлять регулирование расхода, при этом текущие показания визуально отображаются на индикаторе.

Измерение расхода возможно в широко диапазоне без применения диаграмм и дополнительных устройств.

Корпус балансировочного вентиля изготовлен из латуни, шкала расходомера – из ударопрочной пластмассы.