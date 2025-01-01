Водорозетка Uponor Smart Aqua Q&E RP 16-1/2ВР под планку

- Водорозетки и аксессуары для разводки систем водоснабжения - Для непосредственного крепления к стене или в комбинации с монтажными углами или планками - Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни - Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2“ по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211 - Кольца Q&E следует заказывать отдельно - Разработанная компанией Uponor технология соединения труб из сшитого полиэтилена с фитингами с помощью расширительного инструмента и кольца. - Полимерные фитинги для соединения труб из полифенилсульфона PPSU. - Металлические фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. - Наружная резьба - трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211, трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357; внутренняя резьба - трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211 или G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357 - Примечание: кольца Q&E следует заказывать отдельно.



Бренд: Uponor Страна производства: Финляндия Тех. характеристики: >

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