x
+7 (812) 925-03-70
Присылайте заявки на e-mail: piterteplo@yandex.ru
Фильтры
Загрузка

Цена

от
до
Сбросить фильтр Применить
Водорозетка Uponor Smart Aqua Q&E RP 16-1/2
Водорозетка Uponor Smart Aqua Q&E RP 16-1/2ВР под планку

Водорозетка Uponor Smart Aqua Q&E RP 16-1/2"ВР под планку

545 p

Купить в 1 клик


Артикул 1059822

Пожаловаться на цену

- Водорозетки и аксессуары для разводки систем водоснабжения - Для непосредственного крепления к стене или в комбинации с монтажными углами или планками - Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни - Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2“ по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211 - Кольца Q&E следует заказывать отдельно - Разработанная компанией Uponor технология соединения труб из сшитого полиэтилена с фитингами с помощью расширительного инструмента и кольца. - Полимерные фитинги для соединения труб из полифенилсульфона PPSU. - Металлические фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. - Наружная резьба - трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211, трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357; внутренняя резьба - трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211 или G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357 - Примечание: кольца Q&E следует заказывать отдельно.

Бренд: Uponor
Страна производства: Финляндия
Тех. характеристики: >

Сейчас покупают

Акция
Водонагреватель OSO RW 50
Водонагреватель OSO RW 50

41 670p

Циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 15 1-6 130
Циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 15 1-6 130

15 054p

Акция Новинка
Дренажный насос DAB NOVA 300 MA 40th
Дренажный насос DAB NOVA 300 MA 40th

11 878p

Радиатор Royal Thermo PianoForte 200 Noir Sable VDR80 - 16 секц.
Радиатор Royal Thermo PianoForte 200 Noir Sable VDR80 - 16 секц.

21 880p27 350 p

Радиатор Royal Thermo PianoForte 200 Silver Satin VDR80 - 16 секц.
Радиатор Royal Thermo PianoForte 200 Silver Satin VDR80 - 16 секц.

21 880p27 350 p

Радиатор Royal Thermo PianoForte 200 /Noir Sable - 20 секц. VDR
Радиатор Royal Thermo PianoForte 200 /Noir Sable - 20 секц. VDR

22 704p28 380 p

Наверх

Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Ok
Платформа интернет-магазина Piterteplo.ru - PHPShop © 2025