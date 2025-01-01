КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ





Электрические котлы компании Эван – это высококачественные нагревательные приборы, используя которые можно организовать систему отопления любой сложности. Сегодня компания Эван – один из ведущих игроков на рынке отопительных приборов. Под брендом Эван потребителю предлагается широкий ассортимент котлов, водонагревателей и тепловых насосов.В сегменте электрических котлов компания представлена длинным перечнем устройств с самыми разными характеристиками. В серии котлов ЭПО «Стандарт-эконом» Эван предлагает бюджетные устройства с минимумом функций, мощностью от 2.5 до 30 кВт. В устройствах с маркировкой ЭВАН С1 мощность стартует с 5 кВт, однако функциональность здесь несколько шире и они выполняются уже в едином корпусе. Котлы «Комфорт» из серии WARMOS – наиболее мощные из бытовых решений Эван – до 60 кВт. Серия WARMOS-QX рассчитана на взыскательного и требовательного пользователя. Эти котлы носят название Эван «Люкс». Надо сказать, что компания производит мощные решения для организации обогрева помещений больших размеров, таких как заводские цеха или многоэтажные дома. Это котлы «Профессионал» мощностью 36-500 кВт. Все электрические котлы Эван отличаются высокой эффективностью (КПД - более 93%) и оснащаются системой защиты от перегрузок.