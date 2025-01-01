Медные трубы широко используются в различных отраслях благодаря своей коррозионной стойкости, теплопроводности, пластичности и долговечности. Вот основные аспекты, связанные с ними:
✅ Долговечность – срок службы 50+ лет.
✅ Устойчивость к коррозии – не ржавеют, устойчивы к УФ-излучению.
✅ Гибкость – можно гнуть без потери прочности.
✅ Теплопроводность – эффективны в системах отопления.
✅ Бактериостатичность – медь подавляет рост бактерий.
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