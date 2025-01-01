Медные трубы широко используются в различных отраслях благодаря своей коррозионной стойкости, теплопроводности, пластичности и долговечности. Вот основные аспекты, связанные с ними:

1. Применение медных труб

Сантехника и отопление : Установка водопроводов, систем отопления, «теплых полов».

: Установка водопроводов, систем отопления, «теплых полов». Газоснабжение : Транспортировка газа (в том числе хладагентов в кондиционерах).

: Транспортировка газа (в том числе хладагентов в кондиционерах). Холодильные системы : Используются в холодильниках и системах кондиционирования.

: Используются в холодильниках и системах кондиционирования. Промышленность: Химическая, пищевая, энергетическая отрасли.

2. Преимущества медных труб

✅ Долговечность – срок службы 50+ лет.

✅ Устойчивость к коррозии – не ржавеют, устойчивы к УФ-излучению.

✅ Гибкость – можно гнуть без потери прочности.

✅ Теплопроводность – эффективны в системах отопления.

✅ Бактериостатичность – медь подавляет рост бактерий.

3. Виды медных труб

Отожженные (мягкие) – гибкие, поставляются в бухтах.

(мягкие) – гибкие, поставляются в бухтах. Неотожженные (твердые) – более жесткие, поставляются в прямых отрезках.

(твердые) – более жесткие, поставляются в прямых отрезках. С изоляцией – для снижения теплопотерь (например, в холодильных системах).

4. Размеры и стандарты

Диаметр : от 6 мм до 267 мм (в зависимости от применения).

: от 6 мм до 267 мм (в зависимости от применения). Толщина стенки : от 0,8 мм до 10 мм.

: от 0,8 мм до 10 мм. Стандарты: ГОСТ 617-2006 (РФ), EN 1057 (Европа), ASTM B88 (США).

5. Способы соединения